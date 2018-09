ROMA – Gli antichi chef diventeranno giurati dei nuovi e un ex rugbista farà il suo ingresso in trasmissione. Queste le novità per la Prova del Cuoco che Elisa Isoardi si è lasciata sfuggire durante una intervista con Tiberio Timperi a La Vita in Diretta.

La compagna di Matteo Salvini ha conquistato la conduzione della Prova del Cuoco, programma nato e cresciuto per 17 anni con la simpatica Antonella Clerici. Dal prossimo 10 settembre, Elisa raccoglierà il testimone ed è pronta a mettersi in gioco: “Sarà un’evoluzione de La Prova del Cuoco…Posso anticipare, che gli chef più antichi e conosciuti faranno i giurati, pronti a dare i loro giudizi a quelli nuovi…Ci sarà anche l’ex rugbista Lo Cicero, che posso assicurare sarà di una simpatia unica”.

Poi la Isoardi ha elogiato la Clerici, che le avrebbe fatto una sorpresa andandola a trovare un studio: “Antonella non solo è una grande professionista, ma anche una grande donna…È venuta a trovarmi alle prove due giorni fa, facendomi una grande sorpresa”.