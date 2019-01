ROMA – In diretta con 39 di febbre. Elisa Isoardi non si arresta neppure dinanzi all’influenza e così, armata di pazienza e paracetamolo, si è rimessa in piedi per non rinunciare alla sua Prova del cuoco. Già la sera prima su Instagram, la conduttrice aveva avvisato i follower, pubblicando una foto del termometro con la colonnina di mercurio che segnava 38°.

Dalla didascalia però si intravedeva lo slancio di stoicismo: “E vai torna l’allegria, paracetamolo e passa la paura”. In tanti le hanno scritto per darle forza, esortandola a tenere duro. E così la Isoardi è stata di parola. “Ho 39 di febbre”, ha detto a inizio puntata sperando di contare almeno sulle spalle di Ivan Bacchi, che però non stava messo meglio. “Io invece ho 38”, le ha fatto eco.

Nonostante tutto la Isoardi è rimasta in video fino alla fine: con qualche colpo di tosse e gli occhi oggettivamente lucidi, la puntata è andata in onda. Al termine della trasmissione, la conduttrice ha rassicurato i fan: “Quando c’è mamma la febbre si sente un pochino di meno”. Accanto a lei mamma Irma che si è presa cura di lei per tutta la giornata. In una foto tenerissima la mamma bacia la fronte alla figlia, forse per misurarle la febbre, come si faceva una volta.