Elisa Isoardi: “Raimondo Todaro? Sono single e sono serena”

Intervistata dal settimanale Oggi, Elisa Isoardi ha parlato del suo rapporto con Raimondo Todaro:

“Sono single e sono serena – ha detto Elisa Isoardi -.

Sono concentrata sul lavoro e non a caccia di un partner a tutti costi.

In amore non mi accontento, sono piuttosto impegnativa, sarà per l’altezza e per il caratterino indipendente, ma questo spaventa ancora nel 2020”.

