ROMA – Ha appena iniziato la nuova stagione come conduttrice fissa de La Prova del cuoco, dopo una breve parentesi durante la maternità di Antonella Clerici. E lo fa festeggiando quindici anni di carriera. Elisa Isoardi sta vivendo un periodo della vita particolarmente denso di emozioni, sia a livello lavorativo che affettivo.

La compagna del vicepremier leghista Matteo Salvini ha raccontato al settimanale Ore in edicola da giovedì 13 settembre le grandi soddisfazioni che la stanno accompagnando.

La Isoardi è stata premiata alla Mostra del cinema di Venezia, dove ha incantato la platea con la sua bellezza: “Ho ritirato un riconoscimento importante. È un anno speciale perché grazie agli ascolti del programma Buono a sapersi siamo riusciti ad arrivare alla Prova del Cuoco”.

Però la ex modella cuneese ha anche altro di cui essere felice: “Festeggio i miei primi quindici anni di carriera e, devo essere sincera, non li sento affatto, sono pronta ad andare avanti con sprint ed energia”. Infine la conduttrice rivela di essere brava ai fornelli, stando a quello che dicono i suoi amici: “A quanto pare dopo che hanno assaggiato le mie specialità non scappano, ma anzi ritornano…. quindi credo di essere brava”.