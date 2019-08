ROMA – Intervistata da Diva e Donna, Elisa Isoardi ha parlato dei motivi che hanno portato alla fine della storia con Matteo Salvini:

“Io dovevo badare a me e lui a sé, due vite troppo diverse e impegnative per conciliarsi – ha detto la conduttrice – Mi dicono: ‘Ma sei cretina? Potevi essere la donna del futuro premier‘. Conosco i miei limiti e preferisco sbagliare con la mia testa”.

D’altronde, intervistata da Mara Venier, la Isoardi aveva già spiegato: “Sono stata cinque anni con Matteo… poi, appena è diventato ministro, l’ho lasciato… Non sa quante persone mi hanno scritto, dopo la fine della nostra storia, dicendomi: -‘Ma sei pazza? Ma ti pare che lo lasci proprio ora?’-. Io, però, non ragiono così: se una storia non va, non va. Passavamo troppo poco tempo insieme, a causa dei rispettivi impegni. Così alla fine ho capito che era il momento di andare avanti”.

Nell’intervista a Diva e Donna Elisa Isoardi ha anche commentato anche la nuova vita del leader della Lega con l’attuale fidanzata Francesca Verdini, della quale dice di non essere gelosa ma nel farlo ha lanciato una frecciata all’ex fidanzato: “Vediamo se riuscirà a starle vicino come non ha fatto con me. E viceversa. Se torna a casa e trova un sorriso, se lo merita. La politica oggi è livore. Noi due, alla fine, non riuscivamo più a scambiarci questo sorriso”. Per lei invece, ancora nessun nuovo amore: “Magari l’avessi trovato!”.

Fonte: Diva e Donna.