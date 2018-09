ROMA – L’esordio de La Prova del Cuoco non aveva convinto ma la seconda puntata è completamente da dimenticare. Dopo la prima puntata vista da 1,6 milioni di spettatori, un ascolto di poco inferiore rispetto all’edizione di Antonella Clerici, che un anno fa partì con il 16.39% di share, ma allora gli spettatori medi furono più di 2 milioni, la seconda crolla rovinosamente sotto 1,4 milioni. Numeri imbarazzanti per il programma di Rai 1 condotto da Elisa Isoardi.

Salvini: “Non ho mai aiutato Elisa Isoardi”

Nella prima puntata la Isoardi si è emozionata ricevendo una sorpresa dall’amica Caterina Balivo. In studio, infatti, è arrivata la mamma della Isoardi. Ma ora a spendere qualche parola in più per lei è Salvini. Perché ovviamente in questo nuovo percorso non potevano mancare le insinuazioni delle malelingue. Se poi c’è di mezzo Salvini… peggio ancora.

Matteo Salvini parla a Radio2 della sua relazione con Elisa Isoardi e promuove il suo percorso televisivo. “E’ brava e si merita tutto il successo che ha e che avrà”, dice il Ministro dell’Interno nel corso del programma I lunatici. “Io non l’ho aiutata, anzi, la mia ingombrante presenza forse ha danneggiato e creato problemi. Confesso che se ho tre minuti la guardo in tv, anche se in cucina sono un disastro. Se sono geloso? Sì, perdonatemi”.