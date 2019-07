ROMA – Elisa Isoardi ha posato per la copertina di Gente in topless, mani sul seno, sorride e ignora gli haters sul web che la criticano per i presunti chili in più.

“E’ un momento buono, di serenità, di stabilità”, afferma la conduttrice de La Prova del Cuoco. “Mi sento libera di fare ciò che voglio…” forse un chiaro riferimento sia a Matteo Salvini, col quale ha rotto ormai mesi fa. “Ho ripreso in mano la mia vita dopo un periodo personale non semplice”, continua. “Ho smaltito tre chili, gli altri due preferirei mantenerli, tonificando il corpo, perché rendono il mio viso più armonico, disteso. Non sono mai stata schiava né dello specchio né della bilancia, perché ho sempre puntato su ciò che va dal collo in su…”.

La Isoardi ritiene, nonostante le decisioni prese siano state complesse e sofferte, che il gesto di posare in topless in copertina, sia pertanto un simbolo di rinascita pubblica: “Oggi sono fiera e forse traspare”.

Infine la conduttrice vuole mandare un messaggio a tutte le donne che non hanno una bella relazione con il proprio corpo. Lei stessa si definisce una “buona forchetta” e dichiara: “Ogni donna dovrebbe essere orgogliosa di se stessa, anche se ha qualche chilo in più”. (fonte GENTE)