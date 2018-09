ROMA – Sorprese in vista per Elisa Isoardi: Striscia la notizia prepara la sua imitazione. Le ha annunciate, seppure in modo assai criptico, Antonio Ricci durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del tg satirico Mediaset.

“Stiamo pensando all’imitazione della sorella di Elisa Isoardi, o della Isoardi stessa. Non sappiamo chi faccia più ridere”, ha detto, in modo assai poco chiaro, Ricci. Una sola cosa è certa: il programma di Canale Cinque si prepara a prendere di mira, bonariamente o meno lo vedremo, la compagna del vicepremier Matteo Salvini, in questi giorni in onda con la sua edizione de La prova del cuoco su Rai Uno.