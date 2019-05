Elisa Isoardi svela il suo cachet a La Prova del Cuoco: ecco quanto guadagna

ROMA – Elisa Isoardi ha rivelato al settimanale Venerdì del Corriere della Sera il suo cachet per la conduzione de La Prova del Cuoco. La conduttrice guadagnerebbe 260mila euro a stagione. Una cifra decisamente distante dai due milioni di euro che alcune conduttrici percepirebbero in Rai.

I cachet dei presentatori Rai infatti sono stati oggetto di una dura battaglia portata avanti da Matteo Salvini, ex della Isoardi, che per questo motivo ha apertamente attaccato anche Fabio Fazio, conduttore del talk show serale di Rai 1 “Che Tempo che fa”. Elisa Isoardi inoltre è stata spesso accusata di essere stata raccomandata dal suo ex compagno, ma la conduttrice ha ricordato che la sua relazione con Salvini iniziò quando ancora il vicepremier non era così noto.

“Salvini non raccomanda, non è un faccendiere. E’ un politico di nuova generazione. Al limite sono stata io a raccomandare lui. Ci siamo conosciuti quando lui non era ancora il Salvini di ora. Io parlavo bene di lui e lo umanizzavo“ ha sentenziato la Isoardi.

A proposito di vita privata, la presentatrice ha parlato dei suoi flirt. Dagli “amici” Gianfranco Vissani, Alberto Matano e Simone Rugiati alla storia, durata “otto mesi” con Giorgio Panariello. (fonte VENERDI’ – CORRIERE)