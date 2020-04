Elisa Isoardi in videochiamata con uno sconosciuto per errore, gaffe della conduttrice

ROMA – Elisa Isoardi è stata protagonista di una gaffe involontaria durante una diretta su Instagram.

La presentatrice de La Prova del Cuoco ha organizzato una diretta live con l’attore Paolo Conticini per l’appuntamento #aperitivoconelisa, ma ha finito per mettersi in contatto con un’altra persona, un perfetto sconosciuto.

La Isoardi, per errore, ha accettato la chiamata di Giampaolo, un ragazzo calabrese che è riuscito così a parlare con con la conduttrice.

La stessa Elisa ha poi condiviso il video sul suo profilo:

“Dato che è rinomata la mia abilità in campo tecnologico, vi invito a guardare cosa ho combinato durante l’aperitivo di lunedì con il brillante Paolo Conticini.

Attenzione che magari potrebbe toccare a voi!” ha scritto ironicamente.

Elisa Isoardi inoltre è apparsa nel video assieme ad una anziana signora, ovvero sua zia 87enne, con cui sta trascorrendo questi giorni di quarantena.

Con loro c’è anche Zenit, il barboncino della conduttrice.

“La mia quarantena va bene”, ha spiegato a Oggi, “sono molto ligia, esco poco, porto il cagnolino a spasso una o due volte al giorno.

Sono da mia zia Gabriella, che ha 87 anni ed era sola, a Roma.

Siamo io, mia zia e il mio cane, ma lavoro più di prima, faccio molte dirette…”. (fonte INSTAGRAM)