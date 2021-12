Elisa Toffoli chi è, età, dove e quando è nata, marito, figli, vita privata, Instagram, Sanremo, biografia e carriera. Elisa Toffoli prende parte questa sera 15 dicembre al programma Sanremo Giovani. La cantante, per via del Covid, si collegherà tramite Skype. Il concorso musicale condotto da Amadeus è in onda su Rai1 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, età, biografia di Elisa Toffoli

Elisa Toffoli, nota come Elisa, è nata a Trieste il 19 dicembre del 1977. Ha 43 anni. Sin da giovane si dedica alla musica, oltre che alla danza, alla pittura e alla recitazione. All’età di undici anni scrive i suoi primi testi e compone melodie e a tredici anni, alternando il lavoro di sciampista nel negozio di parrucchiera della madre, comincia a esibirsi come corista, cantante e musicista in vari gruppi locali. A sedici anni incontra a un provino Caterina Caselli che impressionata dalla sua voce e dai suoi testi, un anno dopo le concede la possibilità di firmare il suo primo contratto discografico con la Sugar Music.

Marito, figli, Instagram, vita privata di Elisa Toffoli

La cantante inizia una relazione con il suo chitarrista, Andrea Rigonat, e con lui ha due figli: Emma Cecile, nata nel 2009 e Sebastian, nato nel 2013. La coppia decide di sposarsi nel 2015. “Avrei avuto paura a sposarmi subito, senza conoscere abbastanza profondamente l’altro. È stato un giorno magico, talmente bello che era quasi surreale”, ha dichiarato la cantante in un’intersita a Vanity Fair. Profilo Instagram: elisatoffoli.

Durante diverse interviste la cantante ha parlato del suo rapporto con il padre, rivelando un’infanzia complicata: “Mia madre stava insieme a mio padre, ma mio padre non viveva con noi”, ha raccontanto a Vanity Fair. “Da piccola non mi sentivo credibile come donna, proprio perché mi è mancata la figura paterna”, ha rivelato in un’intervista a Grazia.

La carriera di Elisa Toffoli

Per la cantante il successo in ambito discografico arriva a 19 anni con l’album d’esordio Pipes & Flowers, ma la notorietà al grande pubblico arriva a 23 anni grazie alla vittoriosa partecipazione al Festival di Sanremo 2001 con la canzone Luce (tramonti a nord est).

In oltre venti anni di carriera, dopo la realizzazione di dieci album in studio, sei compilation, due album dal vivo, quattro album video, settantatre singoli e altrettanti video musicali, la cantante ha venduto oltre 5,5 milioni di dischi certificati da M&D e FIMI, riscuotendo successo anche in Europa e in Nord America.

Nel 2013 il brano Ancora qui, colonna sonora del film di Quentin Tarantino Django Unchained, scritta da Elisa e composta da Ennio Morricone, ha fatto parte delle settantacinque canzoni tra cui sono state scelte quelle candidate all’Oscar alla miglior canzone originale.

