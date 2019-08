ROMA – La figlia di Elisabetta Canalis si scatena in una danza su un tavolino con la gioia e l’energia dei suoi quattro anni e la mamma pubblica il video su Instagram. La piccola Skyler Eva, nata dal matrimonio col chirurgo italo-americano Brian Perri, è fenomenale e la Canalis lancia una simpatica battuta a Striscia la Notizia.

Il video strapperà sicuramente una risata a chi lo guarda, perché la bimba inquadrata di spalle si scatena e si dimena ballando su un tavolino sotto agli occhi divertiti e un po’ stupiti di mamma Elisabetta e tra i commenti ilari di chi riprende la scena.

Anche la ex velina, d’altronde, per anni ha ballato sul “tavolo” di Striscia la Notizia insieme alla sua storica collega e amica Maddalena Corvaglia, anche se sembra che i rapporti tra le due si siano freddati secondo il gossip. Così la Canalis ne approfitta per lanciare un ironico appello al programma nato da Antonio Ricci e da cui fu lanciata 20 anni fa nel mondo dello spettacolo: “Io guardavo la faccia che era ancora meglio ( @striscialanotizia le lasciate un posticino tra qualche anno 🤣) Her face was even better”. (Fonte Instagram)