Elisabetta Canalis, chi è, dove e quando è nata, età, George Clooney, Christian Vieri, il marito Brian Perri, vita privata

Elisabetta Canalis è la conduttrice della terza puntata Le Iene. Dopo Elodie e Rocio Munoz Morales sarà lei ad affiancare Nicola Savino nella puntata in onda oggi, martedì 19 ottobre, su Italia 1. Ma chi è Elisabetta Canalis, chi è suo marito?

Chi è Elisabetta Canalis: dove e quando è nata, età, Striscia la notizia

Elisabetta Canalis è nata a Sassari, in Sardegna, il 12 settembre del 1978, sotto il segno zodiacale della Vergine.

Dopo la maturità classica conseguita a Sassari, si trasferisce a Milano, per frequentare il corso di laurea in lingue e letterature straniere dell’Università Statale.

Partecipa nel contempo a vari casting e nel 1999 viene scelta come velina bruna per Striscia la notizia in coppia con Maddalena Corvaglia. Qui resterà fino al 2002.

Sempre insieme a Maddalena Corvaglia posa per l calendario 2002 allegato al numero di ottobre 2001 della rivista GQ che, per l’occasione, viene posto in vendita al prezzo di 12.000 lire.

Nel 2003 posa nuda per il calendario della rivista Max, fa la valletta in due edizioni del programma sportivo Controcampo, su Italia 1, e recita nella terza e nella quarta stagione della fiction Carabinieri.

La carriera tv

Sempre nel 2003 prende parte al programma Ciao Darwin, nella categoria “Veline”, insieme a Maddalena Corvaglia. Nello stesso anno conduce, in coppia con Federica Fontana, il programma comico Ciro presenta Visitors.

Nel 2005 conduce per una settimana Striscia la notizia, insieme all’ex collega Maddalena Corvaglia.

Nel 2006 sostituisce Michelle Hunziker a fianco di Fabio De Luigi nella seconda stagione della situation comedy Love Bugs. Prende anche parte al cine-panettone Natale a New York, di Neri Parenti. Nella stagione 2006/2007 torna al fianco di Sandro Piccinini in Controcampo Ultimo Minuto.

Nel 2007 è ospite fissa della Gialappa’s Band a Mai dire Martedì. Conduce il Festivalbar 2007. Nel 2008 partecipa al cine-panettone La fidanzata di papà, con Massimo Boldi e Simona Ventura. Nel 2008 è co-conduttrice di Artù con Gene Gnocchi.

Nel 2009 comincia a lavorare per la rete MTV Italia. Nel 2011, insieme a Belén Rodríguez, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, affianca Gianni Morandi nella conduzione del Festival di Sanremo.

Il 10 marzo 2015 viene eletta Goodwill Ambassador di UNICEF Italia. Torna in tv sul canale 8 nel 2021, conducendo Vite da copertina – Tutta la verità su…

Elisabetta Canalis: vita privata, Christian Vieri, George Clooney, il marito Brian Perri

Nei primi anni 2000 Elisabetta Canalis ha avuto una relazione con il calciatore Christian Vieri. Dal luglio 2009 al giugno 2011 è stata fidanzata con l’attore statunitense George Clooney.

Il 14 settembre 2014 si è sposata con il chirurgo italo-americano Brian Perri ad Alghero. La testimone di nozze è stata Maddalena Corvaglia, per la quale lei era stata a sua volta testimone di nozze nel 2011.

Elisabetta Canalis e Brian Perri hanno una figlia, Skyler Eva, nata il 29 settembre 2015 a Los Angeles, dove la coppia risiede.