Elisabetta Canalis a Domenica In: il padre, Striscia, la fuga dall’Italia…

ROMA – Elisabetta Canalis ospite a Domenica In ricorda in lacrime il padre, morto da pochi anni. Un ricordo che ha fatto commuovere la ex velina davanti a Mara Venier.

Elisabetta Canalis e il padre morto.

“Lui era venuto a trovarmi a Los Angeles e mi ha dato la possibilità di stargli vicino fino all’ultimo. La cosa che ha unito me e mio padre, infatti, è stato proprio il momento della sua morte. Mi sono addormentata in ospedale finché non sono entrati per dirmi che non c’era più”.

Striscia la Notizia e il ringraziamento ad Antonio Ricci.

“Ringrazio sempre Antonio Ricci perché se non fosse stato per “Striscia la Notizia” io non sarei qui, ma grazie per aver mostrato altre immagini. Sono fortunata, ma ho sempre pensato di poter vivere anche senza. Meno male, altrimenti sarei esaurita”.

Elisabetta Canalis e la fuga dall’Italia.

“Mi manca, ma mi sono sposata in Sardegna. Ho fatto questa scelta, ma non significa che sia stato facile”. “Mio marito è arrivato al momento giusto, se lo avessi incontrato prima non gli avrei neanche parlato. Lui è una persona diversa a livello umano e di principi. Mi sono innamorata di lui umanamente perché non c’è solo l’attrazione fisica”. (Fonte Rai – Domenica In).