ROMA – Elisabetta Canalis ogni anno torna in Italia per passare le vacanze estive insieme al marito Brian Perri e alla figlia Skyler Eva. L’ex velina e la sua famiglia hanno passato qualche giorno al mare in Sardegna e poi si sono diretti in Toscana. Il tutto ovviamente documentato via Instagram da Elisabetta.

Ma tra le foto più apprezzate dai follower della 40enne, c’è sicuramente quella che ritrae Elisabetta Canalis con un bikini mozzafiato che lascia ben poco all’immaginazione. Sorridente, cappelli arruffati e splendenti, fisico scolpito e gambe toniche. E fra i commenti spunta persino quello di Gianni Morandi. “Sei Bellissima”, scrive il cantante, apprezzando anche lui le forme di Elisabetta Canalis. L’aria di casa le fa davvero bene.

Nelle ultime settimane si era tornati a parlare della Canalis, in particolare della sua amicizia con Maddalena Corvaglia, collega ed ex velina, che sembra essersi incrinata. Le due avevano fatto degli investimenti in America nel fitness, ma sembra che siano fermi e anche sui social sembrano ignorarsi. (fonte INSTAGRAM)