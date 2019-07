ROMA – Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia non si fanno vedere più insieme e non si seguono più su Instragram. Cosa sarà successo alle due amiche inseparabili che si conoscono da almeno 20 anni e che insieme sono state veline (dal settembre 1999 al giugno 2002) a Striscia la Notizia?

Fra l’altro entrambe vivono negli Usa. Qui, le due amiche avevano intenzione di aprire una palestra insieme a Los Angeles, progetto che, a quanto pare, è naufragato.

Andando sui loro profili Instagram, si scopre che le due hanno interrotto qualsiasi scambio di like, non seguendosi più a vicenda. L’ultima foto sul profilo della Corvaglia risale agli auguri per i 40 anni della Canalis. Uno scatto che però risale allo scorso settembre. Ecco cosa aveva scritto: “Ti sopporto da quando avevi 20 anni. È inutile: più ti lancio lontano, più mi torni indietro come un boomerang… ( per fortuna ) Insieme nelle gioie, nelle gaffes e nei dolori, insieme da bimbe e da mamme. Venti anni di battibecchi e complicità. Sono fortunata ad averti nella mi vita, sarda maledetta!”.

Cosa potrà essere successo tra le due amiche che, come detto, vantano 20 anni di amicizia molto stretta? Per il momento entrambe tacciono. Attendiamo sviluppi.

Fonte: Instragram, Il Messaggero