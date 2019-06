ROMA – In principio furono i biscottini fallici, ora i palloncini. Elisabetta Canalis deve aver riscoperto il gusto delle facili ironie e dei giochini a doppio senso e così su Instagram continua a provocare scherzosamente i suoi fan. Ma non tutti sembrano gradire.

Dopo aver fatto discutere i follower con una Story in cui preparava manicaretti di forma fallica, la ex velina ha mostrato sempre in un video social dei palloncini che sarebbero stati regalati alla figlia Skyler Eva. “Questi sono i palloncini che oggi hanno dato a mia figlia da portare a casa”, spiega la Canalis mentre rientra a casa in auto e mostrando i palloncini modellabili che di solito si usano per creare animaletti gonfiabili alle festicciole per bambini. Ma la forma è decisamente ambigua.

Come al solito non sono mancate le critiche. Non sono pochi i fan che non hanno gradito certe allusioni, specie in riferimento a un gioco innocente per bambini. C’è chi addirittura grida alla “censura”. Ma lei ormai sembra lanciatissima in questo nuovo genere. (Fonte: Instagram)