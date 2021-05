Chi è Elisabetta Gardini età, altezza, ex marito Luca Fazi, figli, vita privata, compagno Fernando Balestri, vero nome, biografia e carriera dell’attrice teatrale, conduttrice televisiva e politica italiana. La Gardini è tra gli ospiti della puntata odierna di Zona Bianca. Trasmissione televisiva che va in onda dalle ore 21.15 su Rete 4.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Elisabetta Gardini

Elisabetta Gardini nasce il 3 giugno 1956 a Padova. Ha 64 anni. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza ma sappiamo che è nota a tutti con il suo nome di battesimo. Quindi non ha un nome d’arte. Elisabetta Gardini è un’attrice teatrale, conduttrice televisiva e politica italiana. Il suo partito è “Fratelli d’Italia”.

L’ex marito Luca Fazi, i figli: vita privata di Elisabetta Gardini

Si è sposata con il fotografo Luca Fazi (da cui ha divorziato nel 1995). La coppia ha avuto un figlio, Pietro, nato nel 1990. Attualmente dovrebbe convivere con il compagno Fernando Balestri. Non abbiamo altre notizie sulla sua vita privata perché è molto riservata. Parla soprattutto di politica e dei suoi prossimi progetti professionali.

La carriera televisiva di Elisabetta Gardini

Durante il suo lungo cammino, soprattutto su Rai 1, ha condotto Cartoni magici (1983/1984), Domenica in (1985/86) e Italia Sera (con Piero Badaloni), è salita sul palco di Sanremo (1984), ha inaugurato Unomattina (1986/87, sempre con Badaloni), ha impersonato il testimonial ideale del Giffoni Film Festival (1988/89/90/91), ha sorretto il traino al TG1 delle 13:30 animando Piacere Raiuno (1992), ha raggiunto l’ambito traguardo del sabato sera con Europa Europa (1988/1989/1990), ha per la prima volta sperimentato la seconda e la terza serata della Rai con Caffè italiano (1992/93), ha inaugurato il Concerto di Natale in Vaticano (1993) e ha portato a oltre sei milioni la platea di Donne al bivio (1999/2000).

Nel 1998, come scrive Wikipedia, ha interpretato la dottoressa Laura Andrei, la protagonista di Una donna per amico (1998/1999/2000), sempre su Rai 1. Ha lavorato anche per Rai 2: conduttrice per Serata d’onore e per Profondo Giallo, attrice per Un caso di coscienza.