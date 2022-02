Elisabetta Gregoraci, ammiratore misterioso compra pagina Corriere per farle gli auguri (foto Ansa)

Elisabetta Gregoraci oggi compie 42 anni. Un ammiratore segreto ha pagato il Corriere della Sera per pubblicare sul giornale un annuncio a pagina intera. Nell’annuncio, la showgirl appare sorridente. Sotto appare la frase: “Il vero traguardo è sapere dove si vuole arrivare. 8 febbraio 2022 Auguri Elisabetta!”.

Elisabetta Gregoraci, chi è l’ammiratore segreto

L’autore del gesto ha scelto di non firmare il biglietto decidendo di restare anonimo. Dopo Flavio Briatore, Elisabetta è stata affiancata all’imprenditore Francesco Bettuzzi, ceo di Pure Herbal, e al pilota Stefano Coletti.

E’ stato Flavio Briatore?

In molti hanno parlato di un possibile ritorno di fiamma con Briatore. A smentirlo però è stata la stessa Elisabetta a Verissimo: “Nessun ritorno di fiamma. Ci vorrebbero sempre insieme e, in realtà, noi ci stiamo parecchio. Ho festeggiato con lui anche Natale e Capodanno. Tendiamo a passare tanto tempo insieme, perché quando si mette al mondo un figlio è una grande responsabilità e bisogna far sì che i bambini siano sempre sereni”.

La Gregoraci prosegue: “Noi abbiamo deciso che Nathan è la nostra priorità e trascorriamo del tempo insieme, perché penso sia giusto così. Bisogna trovare un equilibrio e non è sempre facile. Abbiamo lavorato molto per arrivare a questo equilibrio. È stato difficile, ma ce l’abbiamo fatta e ne sono contenta”.