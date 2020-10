Elisabetta Gregoraci risponde a Briatore e chiude con Pierpaolo Petrelli

Nella Casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci attacca Briatore e chiude con Pierpaolo Pretelli.

Elisabetta Gregoraci chiude con Pierpaolo Pretelli dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip e attacca Flavio Briatore.

Nei giorni scorsi infatti Briatore aveva rilasciato un’intervista in cui criticava l’ex moglie e mamma di suo figlio Nathan.

“Se a 40 anni vuole andare al GF e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok – aveva detto a Il Fatto Quotidiano -. Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma, no?”.

Nel corso dell’ultima puntata, Elisabetta ha risposto in modo puntuale alle accuse dell’ex. La showgirl si è sfogata, accusando Briatore di non aver protetto il figlio Nathan Falco.

“Non l’ha protetto – ha spiegato -. Ha detto un sacco di cose… È sempre legato ai soldi. E poi sono cose non vere, per quello ho voluto ribadire”.

Al termine della puntata, la Gregoraci ha poi deciso anche di chiudere con Pierpaolo Pretelli.

Nelle ultime settimane l’ex velino di Striscia la Notizia e la Gregoraci si erano avvicinati molto tanto che si era parlato di un possibile flirt.

Dopo la diretta è apparsa stizzita quando Stefania Orlando le ha fatto una battuta sul loro rapporto.

La Gregoraci infatti non ha gradito la confidenza fatta da Pretelli a Matilde Brandi sul fatto che a lei piacerebbe fare l’amore con lui.

“Perché, sono fidanzata? Dai, Stefania. Non dire stron***. Basta, direi di no. Non sono né fidanzata, né tantomeno ho fatto qualcosa. Gli ho dato un abbraccio, un bacio. Dai”. (fonte GRANDE FRATELLO VIP)