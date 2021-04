Elisabetta Gregoraci è tra gli ospiti di oggi, domenica 25 aprile, a Domenica In. La showgirl calabrese, ex moglie di Flavio Briatore, sarà ospite di Mara Venier negli studi Rai.

Elisabetta Gregoraci, chi è, dove è nata, età, altezza, programmi tv

Elisabetta Gregoraci è nata a Soverato (Catanzaro) l’8 febbraio del 1980, sotto il segno zodiacale dell’acquario. Ha 41 anni ed è alta 1,76 cm.

Il suo debutto nel mondo dello spettacolo risale al 1997, quando partecipa al concorso di Miss Italia e viene eletta Miss Sorriso.

In seguito sfila come modella per Dolce e Gabbana, Giorgio Armani, Ermanno Scervino, Egon von Fürstenberg.

Il debutto in televisione risale al 1999, con una parte ne Il cielo in una stanza, di Carlo Vanzina, mentre nel 2000 fa una breve apparizione per Carlo Verdone in C’era un cinese in coma.

Due anni dopo partecipa al programma televisivo Veline, per ottenere un posto sul bancone di Striscia la Notizia.

Dal 2003 Elisabetta Gregoraci è testimonial della Regione Calabria nell’ambito del “progetto pilota” per la Promozione Turistica e Culturale.

Tra la fiction e i film in cui ha recitato, Le ragazze di Piazza di Spagna 3, Un medico in famiglia, Il mammo.

Nel 2004 diventa testimonial nazionale e internazionale dalla marca di biancheria intima Wonderbra.

Nel 2005 partecipa al reality showRitorno al presente e poi conduce, insieme a Loredana Miele e Franco Di Mare, lo speciale di Rai 1 dedicato alla finale di Sognando Hollywood, un concorso per nuovi talenti.

Quindi conduce su Rete 4 la rubrica Sipario del Tg4, nel 2006 posa per Playboy Spagna. Nel 2005 passa a Mediaset nel gruppo di conduttori di Buona Domenica capitanato da Paola Perego.

Nel 2009 viene nominata da GQ Spagna “donna dell’anno”. Dal 2012 conduce Made in Sud. Nel 2014 pubblica un libro di fiabe per bambini, Mamma Elisabetta racconta.

Nel 2015 partecipa a Stasera tutto è possibile, condotto da Amadeus. Nel 2016 è attrice protagonista del film cinematografico Mata Hari, presentato alla 73 Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia nel 2016 e distribuito in tutta Italia.

Nel 2020 partecipa come concorrente alla quinta edizione del Grande Fratello VIP, abbandonando la casa dopo tre mesi.

Elisabetta Gregoraci: il marito Flavio Briatore, i figli, il fidanzato

Nel novembre del 2005 si fidanza con Flavio Briatore, che sposa il 14 giugno del 2008. Due anni dopo, il 18 marzo 2010, nasce il figlio della coppia, Nathan Falco Briatore. Il 23 dicembre 2017 i due firmano la separazione consensuale. Non è noto se attualmente abbia un fidanzato.