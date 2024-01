Elisabetta Gregoraci chi è: dove e quando è nata, età, altezza, vita privata e biografia

Chi è Elisabetta Gregoraci? Dove e quando è nata? Cosa sappiamo di lei, della sua carriera e della sua vita privata? Elisabetta Gregoraci stasera torna in onda come conduttrice del programma “Mad in Italy”, una versione, dicono, rinnovata e più nazionale di “Made in Sud”.

Dove e quando è nata, età, altezza e biografia di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è nata a Soverato, in provincia di Catanzaro, l’8 febbraio del 1980. Qualche informazione sparsa: ha 43 anni, è del segno zodiacale dell’Acquario ed è alta 174 cm. Della sua infanzia e della sua adolescenza non si sa molto.

Intervistata a Verissimo, con il padre accanto a lei, la Gregoraci qualche tempo fa parlò della madre Melina Francavilla, morta nel 2011 dopo una lunga lotta contro un tumore al seno:

“Sono percorsi che cambiano delle cose dentro di te. Quando abbiamo vissuto questo calvario della mamma, noi eravamo bambine, mio padre era giovane. Avevamo 12 anni, 13 anni. Ci avevano detto che avrebbe vissuto pochi mesi invece poi ha vissuto un po’ di anni, ma con molti ricoveri, molte visite”.

La carriera

La showgirl iniziò la sua carriera nel mondo dello spettacolo nel 1997 quando diventò Miss Calabria e partecipò a Miss Italia. Nel 1999 debuttò come attrice nel film Il cielo in una stanza di Carlo Vanzina. Negli anni poi è diventata una presenza fissa nella televisione italiana presentando anche Made in Sud e il programma musicale Battiti Live.

La vita privata

Elisabetta Gregoraci nel 2006 balzò nelle copertine di gossip quando diventò pubblica la sua relazione con Flavio Briatore. I due si sposarono nel 2008. Nel 2017 invece la separazione. La coppia ha avuto anche un figlio: Nathan Falco Briatore. Attualmente, raccontano le cronache, Elisabetta Gregoraci sarebbe fidanzata con Giulio Fratini.