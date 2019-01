ROMA – Filtrano nuovi particolari su Elisabetta Gregoraci e sulla sua nuova vita, lontana da Flavio Briatore. A parlare della showgirl, a I lunatici di Radio 2, è l’esperto di gossip Alberto Dandolo. In radio, rivela: “Pare che Elisabetta Gregoraci, che non farà più Made in Sud, sia in un rapporto di crisi con la famiglia d’origine. E’ fidanzata con un imprenditore emiliano bello, giovane e aitante, che pare sia un po’ geloso e pare che non la lascerebbe molto libera per la sua professione. L’unica prima donna di Made in Sud sarà Stefano De Martino, che pare condurrà da solo il programma, senza presenze femminili”.

Insomma, dietro alla mancata partecipazione della Gregoraci a Made in Sud, si intuisce dalla parole di Dandolo, potrebbe esserci il “niet” del suo nuovo compagno, che sarebbe assai geloso della bella Elisabetta.

Il suo nuovo compagno è Francesco Bettuzzi ed è il fondatore di Pure Herbal, azienda di cui la showgirl è testimonial. Il rapporto, nato come una semplice amicizia, è diventato sempre più importante con il passare del tempo. Capelli sale e pepe, look sportivo: Francesco Bettuzzi è un appassionato di surf. Pratica anche equitazione e va in bici, soprattutto quando si trova in Romagna. L’imprenditore ha una casa anche nella Capitale.