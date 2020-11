Elisabetta Gregoraci ammette, seppur a mezza bocca, l’esistenza di un contratto con Briatore che limita la sua vita privata.

Elisabetta Gregoraci ha ammesso tra le righe di non poter frequentare liberamente e pubblicamente altri uomini dopo la rottura con Flavio Briatore, annunciata ormai tre anni fa.

Non ha parlato dell’esistenza del famoso contratto tirato in ballo precedentemente da Alfonso Signorini, ma confidandosi con Giulia Salemi nella casa del Grande Fratello Vip, ha lasciato intendere il motivo per cui sia così “misteriosa” quando parla della sua vita privata.

La Gregoraci e il rapporto con Briatore

“Ma ognuno di voi è libero di frequentare chi vuole oppure…”, le ha chiesto la Salemi. E lei, ridendo, ha replicato: “Cambiamo domanda”. Per poi aggiungere: “Sono tre anni, mi hai mai visto con qualcuno? Uno solo, ma è finita malissimo quindi figurati. F.B. (la Gregoraci ha pronunciato volutamente solo le iniziali, ndr) è possessivo. Per lui sono ancora sua”.

Come detto, secondo quanto rivelato da Signorini, c’è un contratto post matrimoniale tra la Gregoraci e l’ex manager di F1. “Briatore ha imposto che per tre anni dopo la separazione non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo, altrimenti scattano penali salatissime, e lei ha firmato. Ecco perché non la vediamo mai con altri, magari ce li ha, ma si fa gli affari suoi”. (fonte GRANDE FRATELLO VIP)