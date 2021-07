Elisabetta Gregoraci: “Dopo Battiti Live, vorrei condurre un programma tv emozionale…”. La Gregoraci è impegnata nella conduzione di Battiti Live, un programma tv musicale che ricorda molto il vecchio Festivalbar. Si svolge d’estate e vede la presenza degli artisti più popolari del momento. Quest’anno, sarà una edizione particolare perché la Gregoraci non sarà solamente la conduttrice del programma tv ma presenterà anche la sua ultima canzone “Anno Zero”.

Elisabetta Gregoraci: “Vorrei condurre una trasmissione tv emozionale”

Di questo e molto altro, ha parlato la stessa Gregoraci nel corso di una intervista rilasciata a TelePiù. Riportiamo di seguito, alcune sue dichiarazioni:

“Sono felice di condurre una trasmissione tv musicale come “Battiti Live”. Prossimi progetti professionali? Ora mi piacerebbe fare un programma emozionale. Dove puoi parlare con le persone, dove ci sono storie vere, emozioni. Qual è il pezzo che mi fa battere il cuore in questo momento? Ovviamente il tormentone di Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro, Mille”.

Elisabetta Gregoraci opinionista al Grande Fratello Vip? La sua risposta

La risposta della Gregoraci durante l’intervista rilasciata a TelePiù: “Lavorare come opinionista al Grande Fratello Vip? (Domanda che le è stata posta per l’amicizia con Alfonso Signorini) Non sono così monella e diretta nelle cose, o meglio a volte sì e a volte no, e lì bisogna esserlo”.