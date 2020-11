Elisabetta Gregoraci confessa il flirt con l’ex di Lindsay Lohan. E lascerà la casa del Grande Fratello.

Le voci su Elisabetta Gregoraci e l’ex di Lindsay Lohan si sono rivelate vere. A confermarlo proprio l’ex moglie di Flavio Briatore durante una confessione a Tommaso Zorzi, molto amico dell’attrice statunitense. Un gossip che arriva però alla fine dell’avventura della Gregoraci nella casa più spiata d’Italia.

Mentre Tommaso Zorzi raccontava degli episodi della sua vita in cui ha fatto le famose “scene madri”, dove ha svelato di aver nascosto il passaporto di un suo ex fidanzato per non farlo ripartire, Elisabetta Gregoraci ha approfittato per raccontare un suo episodio: “Lo hanno fatto anche a me per non farmi partire. Poi hanno organizzato un viaggio, in un’ora, dall’altra parte del mondo. E siamo partiti. Pochi giorni e siamo tornati”.

Elisabetta Gregoraci e il flirt con l’ex di Lindsay Lohan

Se in un primo momento Elisabetta Gregoraci ha preferito non rivelare agli altri inquilini l’identità dell’uomo della storia, lo ha fatto in un secondo momento, chiacchierando con Zorzi.

Elisabetta Gregoraci ha fatto un nome coprendosi il viso ma tuttavia è stata ripresa da un’altra telecamera nella casa. Dal labiale è uscito fuori il nome “Matteo” (Baldo, ndr), ex fidanzato di Lindsay Lohan. La Gregoraci ha ammesso a Tommaso Zorzi che è lui il protagonista della storia raccontata poco prima. “Sì, è stato con me” ha confessato la showgirl ha confermato il pettegolezzo.

Il gossip era stato lanciato da Dagospia, da Giuseppe Candela: “Elisabetta Gregoraci ha capito che non le conviene parlare troppo? Da quando Flavio Briatore ha inviato una lettera alla sua ex moglie al Grande Fratello Vip, la showgirl non ha più parlato dell’ex marito – si legge sul sito -. A Montecarlo invece si chiacchiera del suo rapporto con Matteo Baldo, imprenditore ed ex di Lindsay Lohan. Solo amicizia o feeling speciale tra i due?”.

La Gregoraci lascia la casa del Grande Fratello

Elisabetta Gregoraci, come detto ad inizio articolo, lascerà la casa del Grande Fratello. Una decisione maturata dopo la notizia del prolungamento del reality.

“La mia decisione ce l’ho già, basta così. Io quello che dovevo dare l’ho già dato quindi vado”. A farle prendere una decisione così netta sarebbe il legame con la famiglia, specialmente con il figlio Nathan Falco, per cui prova profonda nostalgia.

“Pensavo ad un allungamento ma prima di Natale. Poi non è detto che uno arrivi fino a febbraio. Io sono anche in nomination quindi può essere che non arrivo nemmeno a dicembre. Vi saluterò, per me è impensabile stare qui dentro e non passare il Natale con mio figlio e le persone che amo. Onestamente pensavo a una settimana in più o due, non mesi”. (fonte GRANDE FRATELLO VIP)