ROMA – Elisabetta Gregoraci rifiuta la proposta di Flavio Briatore decidendo così di non seguire le orme di Belen Rodriguez e Stefano De Martino o Melissa Satta e Kevin Prince Boateng per citare due coppie vip che recentemente sono tornare insieme.

La conduttrice calabrese ha rifutato la proposta di tornare insieme giunta dal suo ex marito decidendo così di non tornare indietro. A raccontarlo è Nuovo: secondo il settimanale, il noto imprenditore piemontese avrebbe fatto di tutto per riconquistare l’ex moglie e ricomporre così la famiglia che coe sappiamo coinvolge anche il piccolo Nathan Falco che oggi ha 9 anni.

Stando alle indiscrezioni, Briatore era pronto addirittura a risposare la soubrette e conduttrice, ma Elisabetta non ne ha voluto sapere: “Briatore ha fatto ponti d’oro perché tornasse con lui. Le ha dato carta bianca perché dettasse lei le condizioni della riappacificazione, ma niente. Eli considera il loro matrimonio chiuso. Tanto che presto lascerà anche il Principato di Monaco dove vive Flavio”.

La fonte, secondo la rivista diretta da Riccardo Signoretti, è un’amica della Gregoraci che quindi sarebbe pronta a lasciare a Montecarlo dove era rimasta a vivere dopo il divorzio solo per il bene del figlio.

La 39enne vorrebbe spostarsi a Milano, dove potrebbe seguire meglio la sua carriera. Dopo Made in Sud e Battiti Live infatti, si parla di un nuovo programma per la Gregoraci sempre su Rai 2. Una striscia quotidiana dedicata al gossip e al costume il cui nome è stato svelato. Intanto Elisabetta ha ufficialmente lasciato anche Francesco Bettuzzi, l’imprenditore con cui ha vissuto una relazione molto discreta per due anni.

Fonte: Nuovo