ROMA – La storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi è finita e la colpa sarebbe dell’ex marito di lei, Flavio Briatore. Almeno così lascia intendere Bettuzzi, che su Instagram si sfoga parlando di “rapporto a tre” e lasciando intendere che il rapporto tra Elisabetta e Flavio sarebbe ancora troppo stretto.

La Gregoraci aveva trovato l’amore con Bettuzzi e da circa due anni sembrava tutto procedere al meglio. A comunicare la rottura, però, è stato proprio l’imprenditore e fondatore del marchio Pure Herbal, lasciando intendere su Instagram che le cose non siano finite proprio in maniera serena.

Bettuzzi ha scritto su Instagram: "Una coppia a casa mia è formata da due non da tre". Subito sono scattati i commenti dei follower, che si sono chiesti se il terzo incomodo non sia proprio Briatore, l'ex marito di lei. A chi lo chiede e lo incalza, Bettuzzi replica con un no comment. Dal canto suo, Briatore ha commentato: "Non saprei e non mi riguarda".