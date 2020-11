Elisabetta Gregoraci: “Giulia Salemi in vacanza parlava solo con Briatore”. E lei: “Non mi fai passare per tr*ia”

Alla fine dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha sganciato un’indiscrezione che ha portato lo scompiglio nella casa più spiata d’Italia.

“So che prima del Grande Fratello tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi ci sono stati dei dissapori a causa di una vacanza in Sardegna…”, ha detto Alfonso Signorini lasciando intendere il coinvolgimento anche di Flavio Briatore, ex marito e padre del figlio della Gregoraci.

La Gregoraci allora ha cercato di smorzare i toni, lanciando però una frecciatina alla coinquilina: “Non sono mai andata in vacanza con lei. L’ho vista un paio di volte in Sardegna. In realtà non è mai successo niente però chiacchierava più con Flavio che con me”.

Pronta la replica di Giulia Salemi: “Voi non stavate già insieme e io ero lì invitata da Domi. Eravamo sette o otto persone. Non ho mai fatto la corte a Briatore, puoi chiederlo anche a lui. È amico di amici. Questa non la accetto”.

La replica di Giulia Salemi

La questione però è proseguita anche dopo il termine della diretta. L’influencer si è sfogata con Dayanne Mello, spiegando che l’insinuazione fatta dalla showgirl calabrese non le è affatto piaciuta: “Lei che mi fa passare a me per accattona non mi sta bene. Solo perché ti ho dato della snob che è anche vero. Perché quello sei ciccia. Perché lei ha fatto un bagno di umiltà prima di entrare nella casa ma fino all’altro ieri lo era. Ci sono rimasta male perché non mi fai passare per gatta morta, per non dire tr*ia, né per accattona”. (fonte Grande Fratello Vip)