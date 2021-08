Elisabetta Gregoraci prosegue le sue vacanze e mostra delle foto con un bikini arcobaleno che i fan apprezzano. Dopo le vacanze in Costa Smeralda è tornata nella sua Calabria poi nella vicina Sicilia. La conduttrice che ha partecipato al “Grande Fratello Vip”, presentato un’altra edizione di “Battiti Live” e che vederemo a “Scherzi a Parte” insieme a Enrico Papi, mostra delle foto in bikini che hanno ottenuto molto successo.

Elisabetta Gregoraci, le foto in Calabria e Sicilia

Elisabetta indossa rigorosamente dei bikini seducenti. D’altronde la showgirl se lo può permettere vista la sua perfetta forma fisica che le fa dimostrare la metà dei suoi 41 anni. In Sicilia, oltre al bikini arcobaleno sfodera un’acconciatura da bambina.

Mano nella mano con Flavio Briatore a Capri

A luglio, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore erano apparsi insieme mano nella mano a Capri. E’ successo la sera di sabato 31 luglio 2021 all’evento di Luisaviaroma x Unicef, dove i due ex si sono presentati in coppia, posando insieme al photocall ufficiale e non perdendosi di vista neppure un attimo per tutta la serata.

Tanto è bastato per scatenare la curiosità di fan e paparazzi su un possibile ritorno di fiamma. Ma non è la prima volta che i due danno segnali di divorzio amichevole.