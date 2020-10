Lite nella notte nella casa del Grande Fratello Vip tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli: “Hai un altro?”.

Tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli si passa dal corteggiamento alla lite. “Hai un altro?”, le chiede lui. Lei scoppia a piangere, poi spiega tutto. Dopo l’ultima puntata, Pierpaolo Pretelli ha messo alle strette Elisabetta Gregoraci, chiedendole se fuori alla Casa avesse qualcuno ad aspettarla.

Lei avrebbe ammesso di avere un corteggiatore ad aspettarla (avrebbe una storia con il pilota Stefano Coletti), dicendo all’ex velino che lui non le avrebbe mai detto di amarla. Pierpaolo allora le dice: “Ma non ti ho chiesto ora una storia. Io non ti ho nemmeno rubato un bacio e fidati che c’erano momenti in cui potevo farlo e per rispetto non l’ho fatto. Ma ora se ti dicessi che sono innamorato di te cosa cambierebbe?”. Pretelli poi si è alzato ed è andato a piangere nella sauna.

Quindi Elisabetta Gregoraci scoppia a piangere con lui: “Sto male, ti dirò tutto, ma ci sono cose che qui non ti posso dire”. Lui la rassicura: “So la persona che sei. Prenderi un aereo e ci scriverei che sei la cosa mia più bella del Gf”.

Chi è Stefano Coletti

Classe 1989, Stefano Coletti è un pilota originario di Monaco ma vive da tantissimi anni a Monte Carlo. La passione per i motori nasce sin da piccolo a 14 anni inizia a correre sui go kart e già due anni più tardi gareggia nella Formula BMW, nel 2006 entra a far parte della scuderia della Renault per poi passare alla Formula 3. Nel 2011, però un brutto incidente mette a rischio la sua carriera, ma il pilota non si è mai dato per vinto.

Stefano Coletti ed Elisabetta Gregoraci si seguono sui social e sembrerebbe che la loro relazione sia iniziata questa estate e il soprannome con cui firma gli aerei dedicati alla bella showgirl è Rio. (Fonte Leggo).