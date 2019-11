ROMA – Mentre Flavio Briatore continua a godersi la sua relazione (ufficialmente negata) con la ventenne Benedetta Bosi Elisabetta Gregoraci non resta di certo a guardare. La presentatrice e showgirl, secondo quanto racconta Chi, sarebbe finita sotto le mire di Matteo Baldo, ex di Lindsay Lohan e a lungo corteggiatore di Diletta Leotta.

La rivista diretta da Alfonso Signorini fa sapere che l’uomo sta riempendo di rose rosse l’ex moglie di Briatore. Al momento non si sa se Elisabetta abbia visto di buon occhio il gesto. Non è dato sapere neanche se tra i due ci sia stato un successivo avvicinamento oppure no.

Scrive Chi: “Elisabetta Gregoraci è sommersa di rose rosse dal cavalier Matteo Baldo, ex di Lindsay Lohan e corteggiatore per lungo tempo di Diletta Leotta”. Bisognerà vedere cosa accadrà. Una cosa è comunque certa: alla Gregoraci non mancano gli ammiratori.

Fonte: Chi