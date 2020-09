Al Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci parla della gelosia di Naomi Campbell nei confronti di Flavio Briatore. E Alfonso Signorini ci scherza su.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci rivela: “Naomi Campbell si offese perché Flavio Briatore a mezzanotte di Capodanno baciò prima me, questa è lei”. “Ma chi è questa? Tornatene da dove sei arrivata”, ha scherzato Signorini.

Tutto nasce quando Signorini fa vedere alla Gregoraci la foto dove Flavio Briatore abbraccia Naomi Campbell e comunica al mondo di Instagram che la modella si trova a casa sua, a Monaco. Da lì si inizia a parlare della gelosia della modella.

“Naomi una donna dal grande cuore”

“Una donna dal grande cuore”: questa è Naomi Campbell secondo un uomo che la conosce bene, Flavio Briatore. In un’intervista esclusiva al settimanale di gossip Chi il manager del Billionaire a maggio aveva parlato della sua ex compagna.

Briatore e Noami Campbell sono stati insieme tre anni tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila, e dopo la fine della relazione sono rimasti amici.

“Come si vive accanto a una donna come Naomi? Evitando la ‘corte’ dei signor sì e tenendola ben salda con i piedi per terra. Quando Naomi sfilava, si girava anche la passerella. Oggi non c’è nessuno come lei”, aveva sottolineato Briatore.

“La sua immagine in tuta e mascherina ha fatto il giro del mondo. Segno che nulla è cambiato. Segno che Naomi è famosa nel tempo. Dopo di lei, il nulla”, aveva ricordato ancora.

E alla domanda sul suo carattere che sembrerebbe facile all’ira, Briatore aveva risposto: “Per giudicare una persona e i suoi gesti bisogna prima conoscere la sua storia. Naomi è uscita di casa a 11 anni. A 12 lavorava già con Bob Marley. Ha conosciuto la strada e la vita da affrontare troppo in fretta. Le sue bizze? I litigi anche con me a bordo della mia barca o in giro per il mondo? Normale amministrazione se sai con chi hai a che fare. E io sapevo di avere di fronte a me una persona dal cuore tenero, con tutti i suoi limiti e i suoi difetti“. (Fonti Grande Fratello Vip e Chi).