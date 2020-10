Al Grande Fratello Vip continua a tenere banco la situazione sentimentale di Elisabetta Gregoraci, che ha smentito il presunto flirt con Piero Barone de Il Volo.

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci ha cercato di fare chiarezza sulla sua vita amorosa fuori dalla Casa. Mentre dentro Pierpaolo Pretelli continua a provarci e a corteggiarla, lei sembra sempre più distante.

Incalzata dalle domande di Signorini la Gregoraci ha detto: “Sono rivolti al fuori, non a una persona. Siamo un gruppo. C’è la mia migliore amica, quattro ragazze e un ragazzo. Niente di sentimentale”, ha provato a spiegare Elisabetta quando Signorini le ha fatto notare i colpi sul petto.

Signorini poi le ha chiesto: “Siccome ti conosco so che abbiamo toccato un tasto vero che avresti preferito non toccare. Adesso ti farò una domanda precisa e spero che mi darai una risposta sincera. Anche perché se non mi risponderai sinceramente, avrò modo di dimostrare che la tua non è una risposta sincera. Ti faccio due nomi: il primo nome è Piero, il secondo nome è Stefano. Quale di questi due nomi è legato al tuo presente?”.

Elisabetta ha quindi ammesso: “Non conosco nessun Piero di Montecarlo, conosco uno Stefano. Piero de Il Volo lo conosco ma non abbiamo mai avuto una storia. Ma che sta succedendo là fuori? Stefano fa parte di un gruppo ma ci sono tante altre persone, anche un Riccardo”.

E Pierpaolo Petrelli ora cosa farà?

Il Velino sembra ormai perdere le speranze anche se continua sempre a stare appiccicato a Elisabetta. Eiri sera ha provato ad abbracciarla e lei lo ha gelato: “No ma questa confidenza scusa? Ci stanno vedendo da casa e potresti far innervosire…ho dei corteggiatori. Tu sei speciale, ma magari ce ne sono altri”. Ci metterà una pietra sopra oppure penserà che lei stia facendo tutta una strategia? (Fonte Grande Fratello Vip).