Elisabetta Gregoraci raccomandata? Lei non ci sta: “Briatore non mi ha mai aiutata”

Elisabetta Gregoraci è pronta a condurre di ‘Made in Italy’ (uno show in sei puntate con i migliori comici di tutta Italia), da lunedì 29 gennaio 2024, in prima serata, su Rai 2 accanto a Gigi & Ross. In una lunga intervista rilasciata, al Corriere della sera, smentisce le voci che il suo ritorno in Rai sarebbe dovuto ad una buona parola messa dall’ex marito, Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci e la carriera in tv

“È una cosa che mi ha fatto ridere e poi anche arrabbiare: lui nemmeno sapeva che avrei fatto questo programma. Quando l’ho chiamato per dirgli che girava questa voce, ha risposto solo: roba da matti. Sono separata da sei anni, ho un rapporto molto bello con lui ma sono da sempre una donna indipendente: lavoro da quando sono piccola e non ho mai dovuto dire grazie a nessuno. Briatore mai mi ha aiutata nella mia vita lavorativa se non per la popolarità che è arrivata stando con lui, all’inizio”.

Negli ultimi anni, la showgirl ha condotto con successo, ‘Battiti Live’ su Italia 1, prendendo parte, in qualità di concorrente, ad una fortunata edizione del ‘Grande Fratello Vip’ ed il docureality benefico, ‘Nudi per la vita’: “Posso vincere un Oscar e c’è chi dubiterebbe fosse per merito mio. Conduco questa trasmissione da anni, e delle volte sembra che non basti”.