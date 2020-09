In diretta televisiva al Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha rivelato le condizioni di Michael Schumacher.

Durante il Grande Frattello Vip, Elisabetta Gregoraci ha svelato qualche dettaglio in più sulle condizioni di salute di Michael Schumacher.

“Non parla, comunica con gli occhi. Solo tre persone possono andare a trovarlo e io so chi sono”.

“Si sono trasferiti in Spagna e la moglie ha fatto un ospedale in casa” ha aggiunto la ex compagna di Briatore, a conoscenza di questi temi top secret proprio per questo motivo.

Proprio per via della relazione con l’imprenditore che in passato ha diretto la Renault conosce alcuni retroscena sul pilota tedesco che si trova da anni in riabilitazione dopo un grave incidente sugli sci nel 2013 a Meribel.

Un macchinario comandato con il movimento degli occhi è l’unico modo per comunicare. A chi le chiede se riesce a parlare, risponde: “Adesso un pochino, ma no”.

L’incidente di Meribel

Il 29 dicembre 2013, durante una discesa con gli sci in un fuori pista sulle nevi di Meribel, in Francia, Schumacher cadde e batte violentemente la testa contro una roccia.

Urto aggravato dalla presenza di una videocamera sportiva la cui asta di supporto perforò il casco impattando contro il cranio.

Ricoverato d’urgenza in ospedale a Grenoble, in stato semicomatoso, fu sottoposto ad una operazione neurochirurgica per un grave trauma cranico ed emorragia cerebrale.

Dopo venne mantenuto in coma farmacologico.

Dopo circa sei mesi, nel giugno del 2014, la portavoce e manager Sabine Kehm dichiarò che Schumi era uscito dal coma.

Lasciato l’ospedale di Grenoble, l’ex campione della F1 iniziò un percorso riabilitativo in una clinica privata di Losanna, in Svizzera.

Nel settembre dello stesso anno Schumacher venne dimesso dall’ospedale per proseguire la riabilitazione a casa, a Gland.

Da allora la famiglia ha mantenuto il totale riserbo sulle condizioni di salute del pilota. (fonte GRANDE FRATELLO VIP)