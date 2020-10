Elisabetta Gregoraci e il segreto al Gf Vip: è il contratto con Briatore?

Qual è il segreto di Elisabetta Gregoraci di cui ormai si continua insistentemente a parlare nella casa del Grande Fratello Vip?

Che Elisabetta Gregoraci abbia un segreto sulla sua vita sentimentale è ormai fuori discussione, ma di cosa si tratta? Inutili i ripetuti tentativi del conduttore Alfonso Signorini di sapere la verità, sia sul misterioso corteggiatore sia sulle confidenze delicate fatte a Pierpaolo Pretelli tramite messaggi in codice che hanno eluso le telecamere.

Eppure, la verità dietro a tanta riservatezza potrebbe essere stato svelata dallo stesso Signorini quando a gennaio 2019 il direttore di Chi, ospite di Piero Chiambretti lanciò un gossip non da poco sulla Gregoraci e l’ex Briatore.

“Lo sanno in pochi ma esiste un contratto post matrimoniale pazzesco fra la Gregoraci e Briatore. La conditio sine qua non che lui ha imposto a lei è questa: per tre anni dopo la separazione non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo, altrimenti deve pagare delle penali salatissime. Lei ha firmato, ecco perché non la vediamo mai con altre persone… Magari si frequenta con qualcuno, però si fa gli affari suoi”. Sarà davvero questo il segreto?

I messaggi in codice a Pretelli

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli ancora al centro dell’attenzione dentro la casa del Grande Fratello Vip. Dopo il balletto caliente, ecco un comportamento che violerebbe le regole della casa più spiata d’Italia. Infatti l’ex moglie di Briatore voleva affrontare alcuni discorsi delicati con Pretelli ma non voleva essere ascoltata in tutta Italia.

Così ha deciso di attuare un comportamento che potrebbe violare il regolamento della trasmissione televisiva di Mediaset. Infatti per comunicare questi argomenti scottanti al suo compagno d’avventura ha deciso di attuare uno stratagemma. Invece di parlare, la Gregoraci ha deciso di scrivere queste cose a Pretelli.

Ma per farlo non ha utilizzato un foglio, o una lavagna, ha deciso di scrivere queste comunicazioni sul palmo della sua mano. Ovviamente le telecamere del Grande Fratello non sono riuscite ad inquadrare questi messaggi.

Prima di tutto perché erano scritte molte piccole ed in secondo luogo perché Pretelli, dopo averli letti, li ha rimossi immediatamente. Si tratta di argomenti particolarmente delicati perché dopo averli scritti, la Gregoraci avrebbe autorizzato il ragazzo a parlarne con la psicologa della casa.

Chi dei due rischierebbe la squalifica? Sui social si vocifera solamente della Gregoraci mentre Pretelli non sarebbe a rischio espulsione (fonte Grande Fratello Vip).