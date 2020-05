Elisabetta Gregoraci a Vieni da Me: “Tradita? Quando ho letto certi messaggi…” (Foto da video)

ROMA – Elisabetta Gregoraci, ospite a Vieni da Me, dice di sospettare di essere stata tradita.

“Tradita? Sempre meglio non saperlo, ma secondo me sì. Io sono un po’ detective e rompiscatole. Ho beccato in passato messaggi di varie signorine che, diciamo, erano molto gentili. Ad alcuni messaggi rispondevo io: ‘Oggi sei cascata male, vatti a fare un giro’, rispondevo. Poi ho comunque perdonato, perché erano cose abbastanza soft”.

Poi fa un’analisi della sua vita: “Nella mia vita ho vissuto tante altre vite, non parlerei di scelte sbagliate. Farei altre scelte su alcune cose Però, tutte le scelte che ho fatto mi hanno fatto diventare la donna che sono oggi”

E ancora: “Non mi piace dire le bugie che poi mi dimentico e faccio dei grandi pasticci ma una grande l’ho detta a fin di bene e non so come ho fatto”.

Elisabetta Gregoraci ammette che quando la malattia di sua madre era diventata troppo grave, le aveva dovuto mentire: “Avevo parlato con i dottori che mi dissero che non c’era più nulla da fare per lei ma quando andai da mia mamma le dissi di stare tranquilla che sarebbe andato tutto bene ed è stata la mia più grande bugia”.

Infine una battuta sul proprio aspetto fisico: “Io e Caterina siamo ancora tra le poche che non si sono deformate il viso”. Dichiarazione che ha trovato la sponda della Balivo: “Quando incominceremo a crollare non ci vedrete più”. (Fonte: RaiPlay)