Elisabetta Sgarbi, chi è: età, altezza, vita privata, marito, figli, fratello Vittorio Sgarbi, casa editrice della ospite di Oggi è un altro giorno

Elisabetta Sgarbi è ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Chi è Elisabetta Sgarbi? Definirla, come molti fanno, la “sorella di Vittorio Sgarbi“, è riduttivo. Sebbene i due siano effettivamente fratello e sorella.

Elisabetta è infatti una editrice, regista e persona molto attiva in campo culturale. Infatti nel 2016 è stata tra i fondatori de La Nave di Teseo, casa editrice nata in opposizione alla fusione tra Bompiani (in cui Elisabetta lavorava) e Rizzoli.

Elisabetta Sgarbi: età, altezza, segno zodiacale, vita privata

Elisabetta Sgarbi nasce a Ferrara il 9 luglio del 1965. E’ nata dunque sotto il segno zodiacale del Cancro. E’ alta 168 cm. Figlia dei farmacisti Giuseppe Sgarbi e Rina Cavallini, lei stessa è laureata in farmacia ed è sorella di Vittorio Sgarbi.

Dopo la laurea in farmacia, cura la rivista Panta, mentre nel 2000 fonda la rassegna culturale La Milanesiana.

Elisabetta Sgarbi: marito, figli, fratello Vittorio Sgarbi

Elisabetta Sgarbi è molto riservata sulla propria vita privata. Non è chiaro se abbia una relazione sentimentale in corso. Di certo non ha un marito e pare non abbia figli.

E’ molto più facile che parli del rapporto col fratello, Vittorio Sgarbi: “Difficile essere la sorella di Vittorio, diciamo che me la cavo, lui è travolgente”.

Elisabetta Sgarbi: casa editrice La Nave di Teseo

Elisabetta Sgarbi nel novembre 2015, insieme con molti scrittori come Umberto Eco, Sandro Veronesi, Tahar Ben Jelloun, Edoardo Nesi, Furio Colombo, Sergio Claudio Perroni, Nuccio Ordine, Mario Andreose, Eugenio Lio e Mauro Covacich, ha lasciato la Bompiani appena ceduta da RCS Media Group all’Arnoldo Mondadori Editore per fondare, in opposizione alla fusione tra la Mondadori e la Rizzoli, una nuova casa editrice, La nave di Teseo.

Nel giugno 2017, in seguito all’acquisizione di Baldini&Castoldi da parte della nave di Teseo, Elisabetta Sgarbi ne ha assunto la presidenza. Sempre nel 2017, contestualmente alla Presidenza della Baldini, è divenuta Direttore responsabile della rivista di fumetti Linus. Nel 2017 La nave di Teseo ha fondato, insieme a Igor Tuveri la casa editrice Oblomov e Elisabetta Sgarbi ne è divenuta Presidente.

Elisabetta Sgarbi curiosità

Elisabetta è una grande amante della poesia.

Il suo soprannome è Betty Wrong, o anche Betty Sbagliata: arriva da un’idea di suo fratello Vittorio.

Ha avuto un rapporto splendido con Umberto Eco, che le ha spiegato tutti i segreti del mestiere quando lei era ancora una novellina.