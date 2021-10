Elisabetta Viviani, chi è, dove e quando è nata, età, vita privata, figli, compagno, tv, Gianni Rivera

Elisabetta Viviani è tra gli ospiti di oggi, mercoledì 27 ottobre, di Oggi è un altro giorno, il programma di Rai1 condotto da Serena Bortone. Ma chi è Elisabetta Viviani?

Chi è Elisabetta Viviani: dove e quando è nata, carriera

Elisabetta Viviani è un’attrice, cantante e conduttrice televisiva italiana nata a Milano il 4 ottobre del 1953. Ha dunque 68 anni.

La sua carriera inizia da bambina, nel 1962, con piccole parti nei Caroselli Rai. A sette anni frequenta la scuola di danza classica milanese di Luciana Novaro. Da adolescente impara a suonare la chitarra e dopo il liceo si iscrive all’Accademia dei Filodrammatici di Milano.

Nel 1974 inizia la sua carriera teatrale con I Diari di Pier Benedetto Bertoli al teatro Filodrammatici di Milano. Seguirà Lo spirito del bosco di Fantasio Piccoli e Il giorno in cui sequestrarono il Papa, dove recita al fianco di Ernesto Calindri, Lia Zoppelli e Claudio Beccari.

Nello stesso anno viene chiamata dal regista Vito Molinari per interpretare il ruolo di protagonista nell’adattamento televisivo RAI del musical No, no, Nanette, al fianco di Claudio Lippi.

In seguito prende parte a molte trasmissioni televisive: Alle nove della sera, programma di Maurizio Costanzo; Macario uno e due, varietà con Macario, con la regia di Vito Molinari. Per i Caroselli incide i brani Susanna verso il sole e Invernizzi.

La svolta con Heidi

Nel 1978 arriva la svolta, con il successo di Heidi, 45 giri che vende un milione e mezzo di copie.

Nel 1979 Elisabetta Viviani interpreta La banda dei cinque, sigla dell’omonimo telefilm poliziesco per ragazzi e Tarzan Tarzan.

Nel 1981 prende parte al film Asso, con Adriano Celentano ed Edwige Fenech. Nel 1982 partecipa al Festival di Sanremo con il brano C’è. Nel 1989 recita nella soap opera Passioni, di cui è anche interprete della sigla di testa Sarà bellissima.

Nel 1990 partecipa allo show Evviva l’allegria e come ospite di Buona Domenica. Come conduttrice e show girl per Rete 4 ha condotto Tenera è la notte e Buongiorno amica.

Tra il 1992 ed il 1997 partecipa a tre edizioni dello speciale Simpaticissima, è ospite del varietà La sai l’ultima? condotto da Pippo Franco come testimonial dello sponsor Tenderly. Nel 1993, conduce È domenica, sempre su Rete 4.

Nel 1997 conduce al fianco di Cino Tortorella la trasmissione Peter Pan, dalla parte dei ragazzi sull’emittente Telenova. Nel 1999 è attrice nella fiction In crociera in onda su Rete 4.

Da anni presenta la manifestazione musicale Bimbofestival, nata nel 1987, che si tiene a Milano. Svolge una intensa attività di serate come cantante-conduttrice.

Elisabetta Viviani: vita privata, compagno, figli

Elisabetta Viviani ha una figlia, Nicole, nata il primo settembre del 1977 dalla relazione con Gianni Rivera. Non è noto se attualmente abbia un compagno.