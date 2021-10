Elodie chi è, età, altezza, dove e quando è nata, vero nome, Lele Esposito, Marracash, vita privata, Andromeda, Sanremo, Le Iene, Instagram, biografia e carriera. Questa sera 5 ottobre torna lo storico programma di Italia 1 Le Iene. Conducono il programma Nicola Savino e la cantante Elodie. Le Iene è in onda su Italia 1 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome, biografia di Elodie

Elodie Di Patrizi, nota come Elodie, è nata a Roma il 3 maggio del 1990. Ha 31 anni. E’ alta 168 cm. Il padre è un’artista di strada italiano, la madre un ex modella e cubista originaria della Guadalupa. Ha una sorella, Fey. Cresce nella borgata romana di Quartaccio, poi si trasferisce a Lecce dove lavora nelle discoteche come cubista e vocalist. Frequenta il liceo fino all’ultimo anno, senza però conseguire il diploma.

Lele Esposito, Marracash, curiosità, Instagram, vita privata di Elodie

Durante la sua partecipazione al programma Amici, Elodie conosce Lele Esposito, anche lui cantante. La loro relazione non dura molto e i due si separano nel 2017. Due anni dopo la cantante si lega al collega Marracash: “Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi, io più leggera, lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità”, ha dichiarato in un’intervista a Vanity Fair. Nella stessa intervista la cantante, a proposito dei figli, ha dichiarato: “Ho paura: non so se ho gli strumenti per dare loro abbastanza. Essere genitori è la cosa più difficile”. Profilo Instagram: elodie.

Durante il Festival di Sanremo 2020 la cantante ha litigato con Marco Masini, che sembra averle detto più volte di essere troppo magra. Elodie non ha la patente di guida.

Amici, Sanremo, Andromeda: la carriera di Elodie

La cantante, nel 2015, partecipa al programma Amici di Maria De Filippi, arrivando al secondo posto. L’anno successivo pubblica il suo primo album, Un’altra vita, prodotto da Emma Marrone. L’album viene certificato disco d’oro dalla FIMI per le oltre 25.000 copie vendute. Nel 2016 è presente come artista di apertura dell’Adesso Tour di Emma Marrone.

Nel 2017 partecipa al Festival di Sanremo con il brano Tutta colpa mia, che si piazza all’ottavo posto. Nello stesso anno pubblica il suo secondo album, Tutta colpa mia, prodotto nuovamente da Emma Marrone. Nel 2018 pubblica il brano Nero Bali, in collaborazione con Michele Bravi e Gué Pequeno. Seguono poi altre collaborazioni per i brani Pensare male, con i The Kolors e Margarita, con Marracash.

La cantante partecipa nuovamente al Festival di Sanremo nel 2020, presentando il brano Andromeda. Nello stesso anno esce il suo terzo album, This Is Elodie, che a fine anno è l’album di una donna più venduto in Italia. Torna a Saremo nel 2021 affiancando nella conduzione Amadeus e Fiorello. Nello stesso anno partecipa come concorrente alla seconda stagione di Celebrity Hunted: Caccia all’uomo, reality show di Prime Video. Vince il reality con Myss Keta.

