Elodie contro il Vaticano sulle benedizioni a coppie gay: “La gente non ne ha bisogno. Si ameranno lo stesso”

Elodie se la prende col Vaticano commentando sui social un articolo che parla del no della Chiesa alla benedizione delle coppie gay.

“Per fortuna – ha scritto Elodie – la gente continuerà ad amarsi pur non avendo la ‘benedizione’ del Vaticano”.

Elton John contro il Vaticano: “Ipocriti sulle coppie gay. Ecco perché”

Anche Elton John si era scagliato contro il Vaticano con un post su Instagram: “Come può il Vaticano rifiutarsi di benedire i matrimoni gay che ‘sono peccato’ e intanto trarre profitto investendo milioni in Rocketman, un film che celebra la felicità finalmente trovata grazie al mio matrimonio con David?”.

Secondo quanto dichiarato dalla Santa Sede “le benedizioni per i matrimoni tra persone dello stesso sesso non possono essere considerate lecite, nonostante la comunità cristiana e i suoi pastori siano incoraggiati ad accogliere con rispetto e sensibilità le persone con inclinazioni omosessuali”. Papa Francesco ha approvato il decreto della Congregazione della Fede, nonostante avesse sostenuto le unioni tra persone dello stesso sesso in un’intervista rilasciata nel 2020.

E proprio questa retromarcia ha fatto infuriare Elton John, che su Instagram ha pubblicato degli screenshot di articoli in cui si spiega la posizione dell’organo del Vaticano mettendone in evidenza l’ipocrisia dato che aveva investito senza problemi milioni di dollari proprio nel suo film biografico, “Rocketman”.