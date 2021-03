Elodie contro la Lega viene insultata sui social: “Le putt… non dovrebbero stare in televisione”

La cantante Elodie viene pesantemente insultata sui social dopo le sue fresi contro la Lega e i parlamentari leghisti che vogliono bloccare la legge Zan contro l’omofobia. Addirittura tra i tantissimi insulti sessisti c’è anche chi arriva a scrivere a Elodie che “le putt… non dovrebbero stare in televisione”.

Il post di Elodie contro la Lega

Tutto ha inizio quando Elodie in una storia su Instagram attacca la Lega che sta bloccando la legge contro l’omofobia. La cantante definisce “indegni” i parlamentari della Lega. Poi in altri post la cantante riporta un passaggio di un’intervista de La Stampa a Simone Pillon e lo screen di alcune dichiarazioni di Pillon sul Festival di Sanremo 2021 diventato a suo avviso un ossessivo gay pride. “Questa gente non dovrebbe sedere in parlamento, è omotransfobica”, sottolinea ancora Elodie.

Perché Elodie si è indignata contro la Lega? Presto si tornerà a discutere del ddl Zan in Commissione Giustizia del Senato, dove la legge che intende punire i cosiddetti reati d’odio nei confronti di persone omosessuali, donne e disabili, a prima firma del dem Alessandro Zan, è arrivata dopo l’ok della Camera, lo scorso 4 novembre. Ma, a causa dell’opposizione leghista ci sarà con ogni probabilità un nulla di fatto.

Gli insulti social a Elodie

Senza dubbio l’insulto più pesante è quello di un utente che chiama Elodie “putt…”. Poi c’è poi chi insinua che Elodie abbia voluto attaccare la Lega solo per avere visibilità. “Elodie, amatissima dalla Rai di Sinistra, si scaglia controMatteo Salvini e ai leghisti: “Siete indegni, non dovreste stare in Parlamento”. La furbona, cresciuta nei quartieri malfamati romani, ha capito che più attacchi Salvini più la bella vita continua. Poveraccia!”. Come se Elodie avesse bisogno di questo per avere successo e visibilità.

C’è ovviamente anche chi la difende. “I leghisti, quando tocchi il loro grande capo, sembrano quegli insetti a pancia in su che non riescono a rialzarsi: tanto incattiviti quanto impotenti. E quest’immagine devo dire mi fa molto ridere”, commenta qualcuno reagendo agli insulti. “Questo è il livello della Lega Salvini un gruppo di fascistoni che non rispettano l’essere umano, con anche il disprezzo per il genere femminile, con queste dimostrazioni di misoginia e sessismo Si, siete indegni. Solidarietà a Elodie”.