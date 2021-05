Elsa Fornero chi è, età, marito, figli, vita privata, dove insegna, partito politico, legge Fornero, carriera e biografia

Chi è Elsa Fornero: età, marito, figli, vita privata, dove insegna, partito politico, legge Fornero, carriera e biografia della ex ministra del Lavoro oggi, 12 maggio, ospite a Oggi è un altro giorno.

Dove e quando è nata, età, studi, carriera e biografia di Elsa Fornero

Elsa Fornero è nata il 7 maggio 1948 (età 73 anni) a San Carlo Canavese, in provincia di Torino. Dopo il diploma in Ragioneria, diviene Professoressa universitaria ordinaria dal 2000 di Economia politica presso la Scuola di Management ed Economia dell’Università degli Studi di Torino, dove viene indicata come “allieva di Onorato Castellino”. Insegna macroeconomia ed economia del risparmio, della previdenza e dei fondi pensione. Le sue ricerche scientifiche riguardano i sistemi previdenziali, pubblici e privati, le riforme previdenziali, l’invecchiamento della popolazione, le scelte di pensionamento, il risparmio delle famiglie e le assicurazioni sulla vita.

Nel corso della sua lunga carriera accademica, Elsa Fornero ha ricoperto molteplici ruoli di rilievo e ricevuto numerosi riconoscimenti in ambito nazionale ed internazionale: dall’incarico di Coordinatore Scientifico del CeRP (Centre for Research on Pensions and Welfare Policies, Collegio Carlo Alberto) a quello di membro del comitato editoriale della Rivista Italiana degli Economisti. E’ stata anche Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo (2010-2011) e componente del Comitato Scientifico del Mefop (2000-2003). E tra i tanti riconoscimenti ricevuti in carriera ricordiamo il Premio Saint Vincent per l’Economia nel 2001 e il premio “La Mela d’Oro” dalla Fondazione Marisa Bellisario dedicato a “Donne innovazione e capitale umano” nel 2011. Ha inoltre collaborato a lungo come editorialista per il Sole 24 Ore. Attualmente insegna presso il dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino.

La carriera politica e la Legge Fornero

La sua prima esperienza politica è stata quella di consigliere comunale per il Comune di Torino, eletta con la lista “Alleanza per Torino” (dal 1993 al 1998). La chiamata al governo nazionale risale invece al 2011, quando fu nominata ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle Pari Opportunità del governo Mario Monti, seconda donna nella storia della Repubblica italiana (dopo Tina Anselmi) a ricoprire tale incarico.

Si ricorda quando, alla presentazione alla stampa avvenuta all’inizio del mese di dicembre 2011, Elsa Fornero si commosse nel suo discorso di presentazione, interrompendolo a causa delle proprie lacrime, poiché non riusciva a pronunciare la parola “sacrificio”.

La ex ministra ha segnato la politica italiana degli ultimi anni con la riforma del lavoro che porta il suo nome – impropriamente chiamata legge Fornero – che ha modificato il funzionamento del sistema pensionistico italiano.

Marito, figli e vita privata di Elsa Fornero

Elsa Fornero è sposata con Mario Deaglio, professore ordinario di economia dell’Università di Torino, con cui ha due figli: Silvia, professoressa associata in genetica medica presso la stessa università, e Andrea, regista.