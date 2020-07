Elsa Fornero protagonista di un quiz in Rai con Lory Del Santo, Carmen Di Pietro e Magalli (Nella foto Ansa le lacrime dell’ex ministra del governo Monti)

Elsa Fornero in Rai per un quiz televisivo con Lory Del Santo, Carmen Di Pietro e Giancarlo Magalli.

Il nuovo quiz estivo di Raidue, condotto da Costantino Della Gherardesca, si chiamerà Resta a casa e vinci. Né i concorrenti, né gli esperti del programma saranno presenti in studio, ma in collegamento da casa.

Ad Elsa Fornero il ruolo di consulente, pronta a dispensare la sua expertise di economista. Ma l’ex ministra del governo Monti non sarà l’unica.

Verrà infatti chiamata in causa da una ruota che sceglierà casualmente tra i vari esperti che parteciperanno al programma.

Al suo fianco, per la letteratura è stata chiamata Carmen Di Pietro, le cui poesie sono ormai un cult. Lory Del Santo è l’esperta di cinema. Per la seduzione Vera Gemma e per la storia della tv Giancarlo Magalli.

E ancora: Enzo Miccio è l’esperto di galateo, Nicole Rossi interroga i concorrenti sullo slang giovanile e Federico Russo sul calcio.

In un team così variegato, Elsa Fornero non passerà certo inosservata. Ancora vivo è il ricordo delle sue lacrime quando, in veste di ministra, annunciava la sua riforma delle pensioni.