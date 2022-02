Emanuel Caserio è nato a Latina nel 1990. E’ alto un metro e settantotto. Non ha figli. Al momento è segnalato come single ma non lo sappiamo con certezza perché è molto riservato sulla sua vita privata.

Emanuel Caserio, chi è, età, altezza

Comunque non si è ancora mai sposato. In un post su Instagram si è materializzato un bacio romantico con Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power. Galeotto fu lo spaghetto, prima di buttare la pasta…

È, tra le altre cose, un “affetto stabile” di Serena Bortone, conduttrice di Oggi è un altro giorno.

Dimostra sin da piccolo una spiccata propensione verso la settima arte. Crescendo frequenta diverse scuole di cinema e teatro, arrivando a diplomarsi al Centro Sperimentale di Roma. Per mantenersi gli studi, ha svolto prevalentemente la professione di barista.

Emanuel Caserio al cinema e in tv

Protagonista della fiction Il paradiso delle signore, ha recitato anche nella serie Tv Un medico in famiglia.

La sua carriera inizia in tv, nel 2014, con la partecipazione alla settima stagione di Rex con la regia de i Manetti Bros. Nel 2015 entra nel cast della settima stagione di Squadra antimafia – Palermo oggi.

Ha interpretato al cinema il personaggio di Luca, un ragazzo che si innamora di Sabrina Ferilli nel film scritto e diretto da Fausto Brizzi Forever Young.