Oggi è un altro giorno è una trasmissione televisiva che va in onda su Rai 1, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 14.00. E’ condotta da Serena Bortone.

Emanuel Caserio è nato a Latina nel 1990. Non ha figli. Al momento dovrebbe essere single ma non lo sappiamo con certezza perché è molto riservato sulla sua vita privata. Comunque non si è ancora mai sposato.

Emanuel Caserio è nato a Latina nel 1990, dimostrando sin da bambino una propensione verso la settima arte. Crescendo frequenta diverse scuole di cinema e teatro, arrivando a diplomarsi al prestigioso Centro Sperimentale nella capitale. Per mantenersi gli studi, ha svolto prevalentemente la professione di barista.

Per quanto riguarda la sua carriera, citiamo la sua partecipazione in: Il Paradiso delle Signore, Forever Young e Io e lei.