Emanuela Aureli chi è: dove è nata, età, marito Sergio Di Folco, il figlio autistico e la vita privata

Chi è Emanuela Aureli, dove e quando è nata, età, il marito Sergio Di Folco e il figlio autistico, la vita privata dell’attrice e imitatrice comica. Emanuela Aureli stasera, sabato 29 maggio, sarà tra gli ospiti di Top Dieci.

Dove e quando è nata, età e biografia di Emanuela Aureli

Emanuela Aureli è nata a Cesi, in provincia di Terni, il 27 maggio 1973, è un’imitatrice e attrice italiana e ha 47 anni di età. Esordisce nel 1992 ne La Corrida di Corrado; successivamente partecipa a Stasera mi butto… e tre!, programma di Rai 2 di prima serata, per poi tornare sugli schermi con I cervelloni su Rai 1. Dal 1996 al 1998 è tra gli ospiti fissi di Domenica in, dove propone le sue imitazioni. Il 1999 la vede impegnatissima: in televisione partecipa ai programmi Sanremo Estate e Caccia al lupo, debutta in radio con Il programma lo fate voi di Rai Radio 2 al fianco di Enrico Vaime e al cinema, nel film In principio erano le mutande di Anna Negri.

Nel settembre dello stesso anno partecipa al programma che la farà conoscere ancora di più al pubblico, Buona Domenica, voluta da Maurizio Costanzo, e vi rimane per ben sette stagioni, fino al 2006. Nel frattempo partecipa alla seconda edizione di Baciami Versilia nel 2003, recita in Carabinieri 4, fiction di Canale 5. Partecipa ad altri due programmi radiofonici, Donna Domenica e 610, quest’ultimo condotto da Lillo & Greg, entrambi su Rai Radio 2. Nel 2009 partecipa come concorrente alla quinta edizione di Ballando con le stelle. Emanuela Aureli poi prende parte ad altri tre talent show di Rai 1, nel 2012 a Tale e quale show, condotto da Carlo Conti, nel 2013 a La terra dei cuochi, con Antonella Clerici, e nel 2020 a Il cantante mascherato, condotto da Milly Carlucci.

Vita privata e marito di Emanuela Aureli

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel novembre 2015 Emanuela Aureli si sposa con rito civile a Rocca d’Arce, in provincia di Frosinone, col suo compagno Sergio Di Folco. Il 3 dicembre successivo la coppia ha un figlio, Giulio. Sergio Di Folco è nato a Sora, in provincia di Frosinone, il 9 gennaio 1980. Vive da anni a Rocca D’Arce e dal 2017 è segretario generale nazionale del Sip, il Sindacato Autonomo di Polizia. Ha conseguito la laurea in Scienze Politiche all’Università di Bari e una in International Studies alla Link Campus University of Malta. Ha anche svolto il ruolo di assessore comunitario e comunale nella città dove risiede.

Emanuela Aureli e il figlio autistico

Recentemente Emanuela Aureli al settimanale Nuovo ha fatto conoscere a tutti il suo dramma che ha vissuto con Giulio, che ha addirittura rischiato di morire. Il bambino infatti aveva la febbre e per di più non mangiava da diversi giorni. A questo punto Emanuela, insieme al marito, lo hanno portato in ospedale urgentemente. Le condizioni del bambino sono andate sempre più peggiorando. Emanuela Aureli sentiva che il figlio arrancava molto durante il respiro e i medici hanno così optato per un ricovero d’urgenza. Il motivo era il fatto che gli era venuta una polmonite bilaterale. “Pensare a quei giorni mi fa venire le lacrime tutt’oggi. Avevo paura che non ce l’avrebbe fatta”.