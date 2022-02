Emanuela Aureli: chi è, dove e quando è nata, età, altezza, marito, figlio, vita privata, la radio

Emanuela Aureli è l’ospite de I Soliti Ignoti di oggi, lunedì 14 febbraio. Ma chi è Emanuela Aureli? Che cosa conosciamo della sua vita lavorativa e privata?

Chi è, dove e quando è nata, età, altezza: la biografia di Emanuela Aureli

Emanuela Aureli è un’imitatrice e attrice italiana nata a Cesi, in provincia di Terni, il 27 maggio 1973, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Ha dunque 47 anni di età. E’ alta 174 cm.

Il suo esordio risale al 1992, ne La Corrida di Corrado. In seguito partecipa a Stasera mi butto… e tre!, su Rai 2, e poi a I cervelloni, su Rai 1.

Nel 1996 è nel cast di Su le mani, programma di Rai 1. Dal 1996 al 1998 è tra gli ospiti fissi di Domenica in, dove propone le sue imitazioni.

Nel 1999 partecipa ai programmi tv Sanremo Estate e Caccia al lupo, debutta in radio con Il programma lo fate voi, su Rai Radio 2, e al cinema, nel film ‘In principio erano le mutande’ di Anna Negri.

L’approdo a Buona Domenica, voluta da Maurizio Costanzo

Nel settembre dello stesso anno partecipa a Buona Domenica, voluta da Maurizio Costanzo, e vi rimane fino al 2006.

Nel frattempo recita in Carabinieri 4, fiction di Canale 5 e partecipa ad altri due programmi radiofonici, Donna Domenica e 610, quest’ultimo condotto da Lillo & Greg, entrambi su Rai Radio 2.

Torna su Rai 1 nell’estate del 2007 come ospite fisso a Stasera mi butto e, nella stagione 2007/2008, nella Domenica in condotta da Lorena Bianchetti.

Nel 2009 partecipa come concorrente alla quinta edizione di Ballando con le stelle. Nello stesso anno esordisce come pittrice con una mostra insieme al suo maestro Elvino Echeoni.

Nel 2010 fa parte del cast comico di Voglia d’aria fresca, con Carlo Conti, e conduce Crazy Parade su Rai 2.

Tra i talent show a cui ha partecipato ricordiamo Tale e quale show, condotto da Carlo Conti, La terra dei cuochi, condotto da Antonella Clerici, e Il cantante mascherato, condotto da Milly Carlucci.

Dal settembre 2021 entra nel cast de I fatti vostri, su Rai 2.

Marito, figli: la vita privata di Emanuela Aureli

Nel novembre 2015 Emanuela Aureli ha sposato con rito civile a Rocca d’Arce, in provincia di Frosinone, il suo compagno Sergio Di Folco.

Il 3 dicembre successivo la coppia ha avuto un figlio, Giulio.

Per il resto, non sappiamo molto altro sulla vita privata dell’imitatrice perché è molto riservata e non è mai al centro delle notizie di gossip.