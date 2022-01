Emanuela Aureli chi è: marito Sergio Di Folco, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’imitatrice

Chi è Emanuela Aureli: marito Sergio Di Folco, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’imitatrice. Emanuela sarà l’ospite d’onore della puntata odierna dei Soliti Ignoti. Trasmissione televisiva che va in onda alle 20:30 su Rai 1. Alla conduzione, Amadeus.

Dove e quando è nata, età, peso e altezza di Emanuela Aureli

Emanuela Aureli è nata a Cesi, in provincia di Terni, il 27 maggio 1973, è un’imitatrice e attrice italiana e ha 47 anni di età. E’ alta 174 cm per un peso forma di sessanta chilogrammi.

Il marito e i figli, la vita privata di Emanuela Aureli

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel novembre 2015 Emanuela Aureli si sposa con rito civile a Rocca d’Arce, in provincia di Frosinone, col suo compagno Sergio Di Folco. Il 3 dicembre successivo la coppia ha un figlio, Giulio. Per il resto, non sappiamo molto altro sulla vita privata dell’imitatrice perché è molto riservata e non è mai al centro delle notizie di gossip.

Emanuela Aureli e i personaggi imitati nel corso della sua carriera

Nel corso della sua lunga carriera, ha imitato molti personaggi del mondo dello spettacolo. Tutte imitazioni ben riuscite che le hanno portato un grande successo. Riportiamo di seguito, alcuni personaggi imitati da Emanuela.